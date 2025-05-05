Ученый сообщил о росте числа магнитных бурь на Земле

Число солнечных вспышек за первые четыре месяца 2025 года уменьшилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости». По его словам, в этом году было зафиксировано пять мощных вспышек класса X против восьми годом ранее, а вспышек среднего класса М – 150 против 170 в прошлом году.

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Богачев отметил, что общая активность слабых вспышек класса C почти не изменилась: их насчитали 921, тогда как год назад – 965. При этом, специалист подчеркнул, что несмотря на снижение вспышечной активности, количество магнитных бурь выросло в 2,5 раза: за четыре месяца 2025 года на Земле зарегистрировано уже 21 день с бурями против восьми за тот же период в 2024 году.

Главной причиной такого роста магнитных бурь стали крупные корональные дыры на Солнце, сообщил Богачев. Самыми мощными событиями этого года были магнитные бури уровня G4.0 1 января и G3.67 16 апреля. Ученый добавил, что самые крупные вспышки последних двух лет пришлись на 23 февраля: в 2025 году балл составил X2.0, а в прошлом – X6.3.

Богачев также отметил, что наблюдается явная перестройка солнечной активности, как по ее уровню, так и по характеру факторов, которые на нее влияют. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить, означает ли это начало спада солнечного цикла. Специалист напомнил, что в первой половине мая прошлого года был зафиксирован резкий рост как вспышечной, так и магнитной активности, включая первые за 20 лет магнитные бури высшего балла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик предупредил о мощных магнитных бурях на Земле.

На Солнце 1 апреля произошла вспышка предпоследнего класса M5.6 длительностью 16 минут. Днем ранее на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М, что подтверждает продолжающийся рост активности светила.