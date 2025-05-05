30 термоядерных бомб: гигантский вулкан грозит глобальной катастрофой

Под американским Национальным парком Йеллоустоун обнаружен гигантский вулкан, грозящий глобальной катастрофой. Согласно научным исследованиям, под поверхностью заповедника находится целое море расплавленной магмы, способное вызвать чудовищное извержение, равносильное взрыву тридцати термоядерных бомб.

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Магматическая камера под Йеллоустоуном охватывает огромную площадь в четыре тысячи квадратных километров и расположена на глубине до восьми километров. При смещении тектонических плит лава вырвется наружу, вызвав массивные выбросы пепла и газов, что приведет к климатическим изменениям планетарного масштаба.

Последствия подобного извержения могут оказаться катастрофическими: густые облака пепла надолго заблокируют солнечный свет, температуры понизятся, что повлечет гибель урожая и голод. Возможность массового вымирания не исключается.

Ранее Финляндия первой в мире решит проблему утилизации ядерных отходов под землей. В Румынии 4 мая пройдут повторные президентские выборы.