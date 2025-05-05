В США предложили отслеживать чипы Nvidia после продажи

В ближайшие недели в Конгрессе США появится законопроект, направленный на контроль за местоположением чипов искусственного интеллекта (ИИ), таких как те, что производит Nvidia. Поводом стали сообщения о массовых нелегальных поставках этих чипов в Китай, несмотря на действующие ограничения на экспорт.

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Чипы Nvidia играют ключевую роль в создании ИИ-систем, включая чат-ботов, генераторы изображений и более сложные технологии, которые могут применяться в опасных сферах.

Тем не менее, расследования показывают, что чипы продолжают попадать в Китай. Компания Nvidia утверждает, что не может отследить путь своих чипов после продажи. Однако по словам конгрессмена Билла Фостера, необходимая технология для отслеживания уже встроена в сами чипы.

Новый законопроект предлагает разработать правила, которые обяжут отслеживать нахождение чипов в соответствии с лицензиями, а также блокировать их запуск, если те используются без разрешения. По словам законодателя, случаи контрабанды уже происходят и представляют угрозу национальной безопасности.