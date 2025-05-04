Ученые рассказали, когда советская АМС «Космос-482» может упасть на Землю

Советская межпланетная станция «Космос-482» может упасть на Землю в начале мая. Такой прогноз дал голландский ученый Марко Лангбрук.

© Вечерняя Москва

Космический аппарат должен был приземлиться на Венере еще в 1970-х годах, но из-за неисправности так и не смог покинуть земную орбиту. На протяжении последних 53 лет он оставался на орбите, постепенно снижаясь.

По словам Лангбрука, «Космос-482» может упасть на Землю примерно 10 мая. Аппарат, имеющий размер около одного метра и вес почти 500 килограммов, может врезаться в планету со скоростью 242 километра в час, если не сгорит в атмосфере.

Ученый отметил, что аппарат должен был выдержать спуск через плотную атмосферу Венеры, поэтому есть вероятность, что он также сможет преодолеть атмосферу Земли. Однако его парашютная система, вероятно, не сработает после столь долгого времени.

— Хотя это и не лишено риска, нам не стоит слишком беспокоиться, — заверил ученый.

По его словам, размер аппарата невелик, и вероятность пострадать от его падения сопоставима с шансом быть пораженным метеоритом. Даже вероятность того, что человек будет поражен молнией, выше, чем возможность столкновения с аппаратом или метеоритом.

Предполагается, что космический корабль, скорее всего, упадет в воду в районе между 51,7 градуса северной и южной широты, хотя не исключено и падение на сушу, говорится в материале.

Ведущий инженер Института прикладной математики имени Келдыша Виктор Воропаев в свою очередь заявил, что падение произойдет 12–14 мая и может случиться в южных районах России, однако точных прогнозов ученые пока не могут дать. Его слова приводит «МК».

На Землю падает старый советский спутник

29 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о планах отправить на Луну шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов: «Луну-26», «Луну-29», «Луну-27» № 1 и № 2, «Луну-28» и «Луну-30». Кроме того, по словам Баканова, Россия и КНР скоро начнут совместную разработку Международной лунной станции. В проекте уже участвуют 13 партнеров из других стран.