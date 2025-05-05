Летучие мыши научились отличать съедобных лягушек от ядовитых

Летучие мыши Trachops cirrhosus способны различать брачные призывы лягушек и жаб и использовать их для охоты и поиска пищи. Опытные особи этого вида безошибочно определяют съедобные виды амфибий, в то время как молодые особи такой способностью не обладают, показали результаты нового исследования.

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Эти хищники обитают в Центральной и Южной Америке и питаются местными амфибиями. Однако не все из них подходят на роль добычи — некоторые слишком велики, другие защищаются, выделяя ядовитые вещества.

Чтобы разобраться, как летучие мыши находят пригодных для пищи лягушек, ученые провели эксперимент. Они воспроизводили брачные звуки 15 местных видов амфибий, как безопасных, так и ядовитых. Взрослые летучие мыши демонстрировали избирательность и реагировали преимущественно на призывы съедобных лягушек. Опасные сигналы они игнорировали. Молодые особи, напротив, не различали токсичность. Однако даже они могли по звуку приблизительно оценить размер потенциальной жертвы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что распознавание безопасной и опасной добычи приходит к этим летучим мышам с опытом. Исследователи предполагают, что аналогичный механизм обучения может быть распространен и среди других животных, использующих звуковые сигналы в процессе охоты, пишет журнал Proceedings of the Royal Society.

Ранее ученые выяснили, что летучие мыши вампиры используют кровь своих жертв для выработки энергии. Выяснилось, что метаболизм этих существ адаптировался к их образу жизни и функционирует иначе, чем у большинства млекопитающих.