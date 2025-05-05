Раскрыто будущее «папамобиля» понтифика Франциска

Автомобиль, на котором передвигался Папа Римский Франциск, переоборудуют в мобильный медпункт для детей в секторе Газа, сообщает Corriere della Sera.

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Машину, которую называют «папамобилем» превратят в медицинскую станцию, как просил сам понтифик. Автомобиль с этой целью передали благотворительной организации Caritas в Иерусалиме. Планируется, что «папамобиль» будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения. В нем будут находиться экспресс-тесты для выявления инфекций, наборы для наложения швов, шприцы, иглы, вакцины. Кроме того, в машине будет холодильник для хранения медикаментов.

21 апреля Папы Римского Франциска не стало. Конклав в Ватикане для выборов нового понтифика соберется 7 мая.

Конклав — это собрание кардиналов, которое созывается для избрания нового Папы Римского после ухода из жизни или отставки предыдущего. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания необходимо собрать две трети голосов плюс один.