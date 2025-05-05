Названы самые устойчивые ко взлому пароли

С каждым годом технологии взлома становятся всё мощнее, особенно с развитием искусственного интеллекта. Исследователи из компании Hive Systems провели анализ и выяснили, какие пароли дольше всего сопротивляются взлому, а какие, наоборот, можно подобрать за секунды.

По данным исследования, надёжнее всего себя показывают пароли длиной от 14 до 18 символов, в которых используются:

строчные и заглавные буквы,

цифры,

спецсимволы.

На взлом таких паролей у злоумышленников могут уйти миллиарды лет — даже при использовании суперкомпьютеров и ИИ.

«Мы исходили из сценария, когда злоумышленник взламывает “вслепую” — у него нет утёкших данных, только хеш, который нужно подобрать с нуля», — поясняют в Hive Systems.

А вот такие пароли взламываются мгновенно:

4–8 цифр (например, 1984 или 12345678),

4–5 строчных букв (qwer, hello),

короткие слова, особенно из словаря,

пароли, которые уже ранее «засветились» в утечках.

По данным Cloudflare, 41% юзеров продолжают использовать скомпрометированные пароли — даже после утечек. И, увы, часто это одни и те же комбинации на всех сайтах.

«Проблема не в том, взломают ли такой пароль — вопрос в том, когда именно», — подчёркивают специалисты.

Как создать устойчивый ко взлому пароль: