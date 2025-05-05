Названы самые устойчивые ко взлому пароли

Исследователи назвали самые устойчивые ко взлому пароли
С каждым годом технологии взлома становятся всё мощнее, особенно с развитием искусственного интеллекта. Исследователи из компании Hive Systems провели анализ и выяснили, какие пароли дольше всего сопротивляются взлому, а какие, наоборот, можно подобрать за секунды.
По данным исследования, надёжнее всего себя показывают пароли длиной от 14 до 18 символов, в которых используются:
- строчные и заглавные буквы,
- цифры,
- спецсимволы.
На взлом таких паролей у злоумышленников могут уйти миллиарды лет — даже при использовании суперкомпьютеров и ИИ.
«Мы исходили из сценария, когда злоумышленник взламывает “вслепую” — у него нет утёкших данных, только хеш, который нужно подобрать с нуля», — поясняют в Hive Systems.
А вот такие пароли взламываются мгновенно:
- 4–8 цифр (например, 1984 или 12345678),
- 4–5 строчных букв (qwer, hello),
- короткие слова, особенно из словаря,
- пароли, которые уже ранее «засветились» в утечках.
По данным Cloudflare, 41% юзеров продолжают использовать скомпрометированные пароли — даже после утечек. И, увы, часто это одни и те же комбинации на всех сайтах.
«Проблема не в том, взломают ли такой пароль — вопрос в том, когда именно», — подчёркивают специалисты.
Как создать устойчивый ко взлому пароль:
- Длина — минимум 14 символов,
- Используй разные типы символов: буквы, цифры, знаки,
- Не повторяй пароли на разных сайтах,
- Включи двухфакторную аутентификацию,
- Храни пароли в надёжном менеджере.