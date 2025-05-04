Ученые раскрыли новый погребальный обряд древних славян

Специалисты музея «Куликово поле» обнаружили ранее неизвестный ритуал захоронения, связанный с мощинской культурой раннеславянского периода. Об этом сообщили сами исследователи.

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Как отметили археологи, находка, сделанная на Залесном могильнике, может существенно изменить представление о верованиях и обычаях древних славян.

По данным ученых, вместо традиционных курганов были найдены ямы с останками сожженных тел, расположенные у древних насыпей, которые, предположительно, считались священными. Это указывает на особое отношение к месту захоронения и связь с предками, пояснили специалисты.

Залесный могильник, скрытый в нетронутых лесах с XVI века, оказался уникальным объектом, сохранившим следы древних ритуалов. Благодаря современным методам археологии исследователи смогли детально изучить находку, подчеркнули в музее.

Ученые напомнили, что традиционные славянские погребальные практики включали курганы, захоронения в ямах и сожжения. Новый обряд — кремация рядом с насыпями — дополняет эти представления, раскрывая сложность верований славян и их взгляды на смерть и загробную жизнь, передает «Пронедра».

Ранее культуролог и старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ Марина Князева рассказала «Вечерней Москве» о суевериях древних славян.