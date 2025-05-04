Илон Маск заявил о скором испытании нейроимпланта для слепых

Глава компании Neuralink Илон Маск сообщил, что в течение ближайшего года планируется провести первые операции по вживлению мозгового импланта Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у слепых людей.

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В интервью Fox News предприниматель пояснил, что устройство будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга и потенциально сможет помочь даже тем, кто не видит с рождения.

Маск выразил уверенность, что первые хирургические процедуры могут быть проведены уже в 2025 году. Он также отметил, что в перспективе технология Neuralink может быть адаптирована для помощи людям с повреждениями позвоночника.

Напомним, что парализованный пациент, пострадавший от бокового амиотрофического склероза, получил возможность общаться с людьми благодаря чипу Илона Маска.

Ранее сообщалось, что третий тяжелобольной пациент со вживлённым чипом «заговорил» при помощи компьютера.