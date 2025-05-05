Lockheed Martin поставила NASA корабль "Орион" для миссии Artemis II

Корпорация Lockheed Martin поставила НАСА корабль Orion для 10-дневной миссии Artemis II, предполагающий пилотируемый облет Луны четырьмя астронавтами. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Корабль прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 1 мая. На космодроме корабль Orion заправят топливом, после чего отправят на испытания системы аварийного спасения. Затем Orion должен быть установлен в головную часть сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), сборка которой ведется в настоящее время.

Передача корабля от Lockheed Martin к НАСА позволит сохранить график миссий Artemis, вторая из которых должна быть запущена не позднее апреля 2026 года.

В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.

В декабре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что запуски второй и третьей лунных миссий Artemis перенесены на год.