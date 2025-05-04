Дуров заявил о добавлении новой функции в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что в сервис добавят функцию групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек.

Отмечается, что звони защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну. Сделано это для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться к звонкам секретно, подчеркнул он.

Предприниматель уточнил, что пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один. Осуществить это можно через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в мессенджере.

Ранее сообщалось, что Дуров представил в мессенджере подарки в виде кирпичей к 1 апреля и заработал на этом десятки миллионов рублей.