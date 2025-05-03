В России нашли древнейший в Европе костяной наконечник копья

Российские ученые из АНО «Лаборатория доистории», Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» при участии американских коллеги из Техасского университета нашли в Мезмайской пещере древнейший в Европе костяной наконечник копья, изготовленный неандертальцами около 70–80 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

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Мезмайская пещера расположена в Апшеронском районе Краснодарского края и представляет всемирно известный археологический памятник.

Артефакт длиной 9 см был вырезан из кости бизона с помощью каменных орудий и закреплен на деревянном древке природной смолой. Микроскопический анализ показал следы ударов, свидетельствующие об использовании в охоте или бою. Примечательно, что копье почти не изношено — вероятно, оно было потеряно или сломано вскоре после изготовления.

Эта находка опровергает миф о примитивности неандертальцев: они не только работали с костью, но и планировали создание сложных составных орудий.

«Этот наконечник — прямое доказательство их способности к стратегическому мышлению», — отмечают исследователи.

Загадкой остается редкость подобных артефактов. Ученые предполагают, что большинство костяных орудий не сохранилось из-за естественного разложения. Исключением стала пещера с особыми условиями, где находка пролежала десятки тысячелетий рядом с костями животных и следами костра.