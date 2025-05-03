Учёные обнаружили в Антарктиде загадочные саркофаги, дающие угрожающее послание

В Антарктиде совместная группа исследователей из США, России, Китая и Индии выявила четыре необычных саркофага черного цвета.

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Вскрыв один из саркофагов, ученые обнаружили внутри него горячий металлический цилиндр с тонкими линиями.

Саркофаги учёные вернули на место обнаружения по соображениями безопасности. Среди предположений есть гипотеза китайского ученого о том, что саркофаги могут блокировать исходящие из Земли сигналы, оберегая планету от потенциального вторжения.