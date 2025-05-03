Дуров сообщил о добавлении в Telegram новой функции

Последнее обновление добавило в мессенджер Telegram возможность создавать групповые звонки с подключением до 200 человек. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил основатель платформы, предприниматель Павел Дуров.

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По словам бизнесмена, такие звонки «сверхзащищены» благодаря использованию не только сквозного шифрования, но и «похожей на блокчейн» технологии, гарантирующей то, что никто не сможет тайно подключиться к групповому звонку без ведома его участников. Он также добавил, что присоединиться к нему можно с помощью ссылок, QR-кодов и прямых приглашений.

— А если вам нужно, чтобы количество участников превысило 200, голосовые и видеочаты в группах Telegram поддерживают десятки тысяч участников, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Интересными обновлениями пользователей радует не только Дуров. Так, в приложение WhatsApp* еще в ноябре 2024 года появилась полезная функция — возможность расшифровывать голосовые сообщения с помощью текста. В мессенджере на смартфонах с операционной системой Android также появилась возможность включать уведомления о непросмотренных статусах отдельных контактов.

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