Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году

В 2032 году астероид 2024 YR4 диаметром 70 метров и массой 230 000 тонн может столкнуться с Землей. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Нефедьев.

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По его словам, вероятные места падения — Центральная Африка или Атлантический океан. Столкновение с водой грозит цунами, а взрыв в атмосфере, подобный Челябинскому метеориту 2013 года, может вызвать значительные разрушения. Точный состав астероида неизвестен, что осложняет прогнозы.

Современные технологии не позволяют предотвратить угрозу, но ученые рассчитывают на развитие космических технологий и продолжают мониторинг, разрабатывая методы отклонения астероидов, рассказал ученый в интервью телеканалу ТНВ.

«Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли стоит бояться катастрофы. Небесное тело открыли 27 декабря 2024 года в обсерватории ATLAS в Чили.

Составлен прогноз разрушений в случае падения астероида 2024 YR4 на Землю

Ученые полагают, что в 2025 году человечество столкнется с серьезными природными катастрофами, способными изменить облик Земли. Так, гелиофизик Скотт Уильям Макинтош предупредил, что планету в следующем году ждут наводнения, ураганы, извержения подводных вулканов и рост геомагнитной активности.