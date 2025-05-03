Генетики раскрыли секрет пастушьих собак

Ученые Южной Кореи и США обнаружили генетические маркеры, делающие собак отличными пастухами. Генетики сравнили фенотипические черты разных пород, чтобы выявить характеристики, присущие исключительно пастушьим собакам.

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Пастушьи собаки отличаются интеллектом, социальными навыками, послушанием, тонкой моторикой и умением гнать стадо. Исследователи попытались найти генетические варианты, ответственные за эти качества у собак. Они провели крупномасштабное секвенирование, изучив геномы 12 пастушьих пород и 91 непастушьей породы.

Ученые обнаружили, что ген EPHB1, который связан с пространственной памятью, у пастушьих пород отличается большим разнообразием. Кроме того, оказалось, что пастушьи собаки используют различные тактики и навыки, в связи с чем делятся на несколько типов. Самой умной пастушьей породой ученые назвали бордер-колли.

Исследование Национального университета Кёнсан в Корее и Национального института здравоохранения в США не только помогает лучше понять собак и их пастушьи способности, но также нацелено на улучшение понимания связей между генетическими вариантами и поведенческими чертами у животных в целом и у людей в частности, пишет Phys.org.

Ранее ученые определили, что бордер-колли входят в список собак с самым лучшим нюхом. Эти собаки, выведенные для выпаса скота, достигли лучших результатов, чем золотистые ретриверы и бассет-хаунды, считающиеся охотничьими и поисковыми породами.