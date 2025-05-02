В США предложили сократить расходы на МКС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку Белого дома.

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В документе отмечается, что бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации.

В Белом доме уточнили, что финансирование станции будет снижено на $508 млн. Одновременно НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения её срока службы.

Ранее НАСА и Роскосмос сообщили о совместной работе над планом завершения эксплуатации станции, при этом США намерены поддерживать проект до 2030 года, а Россия — до 2028 года.

Вопросы окончания работы станции, по словам экспертов, регулярно обсуждаются между сторонами, а экипажи обеих стран продолжают сотрудничество в рамках совместных миссий.