Разгадан секрет доставки блоков для пирамид в Древнем Египте

Учёным-археологам удалось узнать, как в Древнем Египте до места строительства доставлялись каменные блоки для пирамид.

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По данным учёных, огромные и массивные блоки могли быть транспортированы к месту строительства благодаря течению воды, а если точнее, то по притоку высохшего Нила.

Дургие исследования, однако, показывают, что египтяне использовали не только водную, но и наземную логистику. Например, по версии древнего учёного Геродота, для транспортировки использовались домкраты из дерева. Некоторые учёные не исключают вариант использования земляных пандусов, позволявших двигать блоки вверх по наклонной.