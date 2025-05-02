Обновление Windows 11 может привести к потере всех данных на компьютере

После удаления Microsoft сценария bypassnro.cmd в Windows 11 пользователи начали сталкиваться с проблемами, связанными с принудительным шифрованием диска с помощью BitLocker, что может привести к потере данных. Об этом сообщает портал Neowin.

В последнем обновлении ОС этот механизм шифрования диска с помощью BitLocker включается по умолчанию и затрагивает не только корпоративные, но и домашние версии Windows 11 24H2. Это может негативно сказаться на производительности дисков и повысить вероятность потери данных.

Пользователи отмечают, что Microsoft автоматически активирует BitLocker при входе в учетную запись без предварительных уведомлений, что приводит к невозможности доступа к данным при отсутствии резервных копий ключей шифрования.

В сообществе Reddit один из пользователей предупредил, что отсутствие предупреждений со стороны Microsoft создает серьезные риски, а сбои, связанные с BitLocker, происходят все чаще. Его сообщение собрало сотни откликов, подтверждающих обеспокоенность пользователей.

На данный момент Microsoft предоставляет официальное руководство по резервному копированию и восстановлению ключей BitLocker, которое рекомендуется сохранить для экстренных ситуаций. Пользователи могут вручную отключить шифрование в реестре или воспользоваться настройками Windows 11 24H2, чтобы управлять параметрами BitLocker.