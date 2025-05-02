Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых диапазонах.

В категории до 999 юаней (до 11,1 тыс. руб.) лидером стал Nubia Mavericks. В этом ценовом диапазоне он выделяется благодаря мощному чипу Unisoc T760. Следом идут Vivo Y200t и Oppo K12x. Первый оснащен Snapdragon 6 Gen 1, а второй — Snapdragon 695.

В диапазоне до 1999 юаней (до 22,3 тыс. руб.) лидируют Realme Neo 7, iQOO Z9 Turbo+ и Realme Neo7 SE. Первые два оснащены прошлогодним флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300+. Realme Neo7 SE предлагает более доступный вариант — Dimensity 8400 Max.

Среди устройств стоимостью до 2999 юаней (до 33,5 тыс. руб.) лучшим стал Realme GT7. Он оборудован флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400+. На втором и третьем местах — QOO Neo10 и OnePlus Ace 5. Оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (до 44,6 тыс. руб.) победил Realme GT7 Pro. За ним следуют iQOO 13 и Redmi K80 Pro. За производительность всех этих смартфонов отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

В топ флагманов, которые стоят выше 3999 юаней, вошли Red Magic 10 Pro, Oppo Find X8s+ и Xiaomi 15. В Oppo используется Dimensity 9400+, тогда как в двух других — Snapdragon 8 Elite.