В РФ создали систему 3D-печати прототипов индивидуальных протезов

Специалисты МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали систему, позволяющую создавать прототипы эндопротезов коленного сустава по индивидуальным параметрам пациента. Решение, использующее технологии 3D-печати, позволит в несколько раз сократить сроки изготовления таких медицинских изделий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Традиционные подходы создания индивидуальных протезов требуют нескольких недель работы. Новый подход позволяет сократить срок изготовления искусственного сустава до нескольких дней.

"Система позволяет создавать цифровую модель сустава по индивидуальным параметрам и получать прототип с помощью 3D-принтера. Прототип эндопротеза нужен для проверки функциональности медицинского изделия и планирования операции по его установке. После исследования образца врач-хирург направляет цифровую модель на производство в профильную организацию", - уточнили ТАСС в университете.

Цифровая модель создается на основе данных КТ и МРТ-диагностики пациента. Прототип печатается из пластика, а финальное устройство - из титана.

"Главная особенность технологии - в объединении медицинской визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс. Это решает ключевую проблему стандартных протезов - их неполное соответствие анатомии пациента. Технология не только сокращает сроки подготовки с недель до нескольких дней, но и делает персонализированное протезирование доступным для обычных медицинских центров", - пояснили в пресс-службе университета.

Проект стал участником программы "Акселератор РТУ МИРЭА".