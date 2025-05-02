Названы смартфоны и планшеты Xiaomi, которые получат прошивку HyperOS 2.2

Компания Xiaomi тестирует обновление HyperOS 2.2 для 37 устройств. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Согласно источнику, внутренняя стабильная бета-версия прошивки HyperOS 2.2 уже доступна для ряда флагманских и популярных моделей смартфонов, а также планшетов Xiaomi.

Первый этап обновления охватывает устройства Xiaomi, Poco и Redmi, включая последние поколения флагманов и среднебюджетные модели. В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для серий Xiaomi 13, Xiaomi 14, Xiaomi 15, складных MIX Flip и MIX Fold 3, а также других моделей.

В линейке Poco обновление получат флагманские Poco F7 Pro, F7 Ultra и X7 Pro, а среди устройств Redmi — представители серий K60, K70, K80 и Turbo 3. Обновление также выпустят для планшетов Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

HyperOS 2.2 привносит в экосистему Xiaomi обновленное приложение Camera 6.0 с расширенными возможностями искусственного интеллекта и оптимизированной системой управления. Также в прошивку добавлены плавные анимации интерфейса, повышающие удобство взаимодействия с устройством.