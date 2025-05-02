Honor представила мощный игровой ноутбук дешевле 130 тысяч рублей

Honor представила игровой ноутбук MagicBook Pro 16 2025 Hunter на базе видеокарты RTX 5070 мощностью 150 Вт. Это первая модель бренда с таким графическим ускорителем, ориентированная на геймеров и требовательных пользователей, сообщает портал ITHome.

Honor MagicBook Pro 16 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072х1920 пикселей, частотой обновления изображения 165 Гц, 100% охватом DCI-P3 и технологией защиты зрения. Корпус устройства выполнен из металла, а его вес составляет 1,86 кг.

Ноутбук доступен в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5-225H и Ultra 9-285H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD объемом 1 ТБ, а также с видеокартой GeForce RTX 5070 с видеопамятью 8 ГБ.

Устройство также может похвастаться широким набором интерфейсов, включая HDMI 2.1, два порта USB-A 3.2 Gen 2, USB-C и Thunderbolt 4. За автономность ноутбука отвечает аккумулятор емкостью 75 Вт*ч.

В Китае MagicBook Pro 16 Hunter с видеокартой GeForce RTX 5070 оценили в 11499 юаней (около 128,4 тыс. руб.).