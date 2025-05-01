Xiaomi представила беспроводную скакалку с экраном

Компания Xiaomi представила второе поколение своей смарт-скакалки – Mijia Smart Skipping Rope 2. Устройство уже доступно для покупки на краудфандинговых платформах Xiaomi Mall и Youpin в Китае. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Mijia Smart Skipping Rope 2 имеет два режима использования: с обычным шнуром и без него, с использованием утяжеленных шаров весом около 108 граммов каждый. Это делает ее удобной как для тренировок в ограниченном пространстве, так и на открытом воздухе. Длина шнура регулируется, позволяя адаптировать скакалку для пользователей разного роста, будь то ребенок или взрослый. Ручки имеют эргономичную форму и покрыты антискользящим силиконом для надежного и комфортного хвата.

За точное отслеживание прыжков отвечают три высокоточных датчика Холла в сочетании с фирменным алгоритмом Xiaomi, что обеспечивает высокую точность подсчета без ложных срабатываний или пропусков. В одну из ручек встроен точечно-матричный дисплей, который отображает ключевые показатели тренировки: количество прыжков, продолжительность и сожженные калории. Переключение между данными осуществляется простым нажатием кнопки.

Смарт-скакалка оснащена модулем Bluetooth 5.1 для синхронизации с мобильными приложениями Mi Home и Xiaomi Sports Health. Устройство поддерживает автономное хранение данных до 100 тренировок, позволяя отслеживать свой прогресс.

Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 200 мАч, обеспечивающего до 20 дней работы на одном заряде. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. Система вращения на подшипниках гарантирует плавное движение шнура и гирь без запутывания.

В Китае новинка стоит 95 юаней, что по курсу на 1 мая 2025 года равно примерно 1070 рублям.