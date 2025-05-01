Telegram добавил новые жесты, право оспорить заморозку аккаунта и другие функции

Пользователям Telegram теперь доступны новые функции, благодаря прошедшему обновлению. Например, в мессенджере появились новые жесты для пересылки публикаций из каналов и создания историй, возможность оспорить заморозку, совершать, групповые звонки, не создавая совместный чат. Об этом сообщается в блоге Telegram.

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В частности, в нем поясняется, что стало возможно обжаловать ошибочную блокировку аккаунта, не выходя из мессенджера, поскольку сейчас аккаунт в таком случае не отключается, а замораживается. Общаться из него с другими людьми будет уже нельзя, но написать модераторам - можно.

"Если отсутствие нарушений подтвердится, аккаунт будет разморожен и ограничения будут сняты", - уточняется в блоге.

Также в мессенджере появился новый жест, позволяющий быстро переслать публикации из каналов в Избранное или недавние чаты, для этого потребуется только одно касание.

Что касается групповых звонков, общий чат теперь для них не нужен.

В любой активный звонок сейчас можно добавить до 200 собеседников, общаться с ними по аудио- или видеосвязи.