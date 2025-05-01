Samsung начал тестирование новой памяти HBM4 для NVIDIA и Google

Компания Samsung начала тестирование своей новой технологии памяти HBM4 совместно с крупными партнерами, такими как NVIDIA, Google и Broadcom. Таким образом, южнокорейский производитель надеется восстановить позиции в сегменте высокопроизводительной памяти, где ранее сталкивался с трудностями.

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Ранее Samsung безуспешно пыталась получить одобрение от NVIDIA для своей HBM3, однако теперь делает ставку на более продвинутую версию. Несмотря на это, конкуренция остается жесткой: SK hynix и Micron уже начали массовое производство HBM4 или планируют запустить его до конца текущего года. Samsung же планирует начать поставки только в первой половине 2026 года, что ставит компанию в положение отстающего.

Технически новая память от Samsung будет использовать 4-нм техпроцесс и 10-нм DRAM шестого поколения — одну из самых продвинутых в отрасли. Это должно вывести продукт на уровень конкурентов, однако пока сложно оценить, насколько он будет востребован на рынке.