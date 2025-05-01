В России рекордно подешевел самый мощный iPhone

В России заметно снизилась стоимость флагманского iPhone 16 Pro. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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iPhone 16 Pro — это самый компактный и производительный смартфон Apple в Pro-линейке. В начале 2025 года iPhone 16 Pro стоил в среднем 100–105 тыс. руб. К началу весны его стоимость снизилась примерно до 90 тыс. руб., а по состоянию на начало мая смартфон в версии на 128 ГБ предлагается уже за 80 тыс. руб. и даже дешевле.

Apple представила линейку iPhone 16 в сентябре 2024 года. На текущий момент iPhone 16 Pro является самым производительным смартфоном компании, не считая аналогичный по «железу» iPhone 16 Pro Max, предлагающий лишь увеличенные дисплей и батарею.

iPhone 16 Pro может похвастаться ярким 6,3-дюймовым OLED-экраном с динамической частотой обновления до 120 Гц, флагманским чипом Apple A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence. Смартфон также предлагает тройную камеру на 48, 48 и 12 Мп, где второй модуль — это телеобъектив с пятикратным оптическим зумом. Среди прочих особенностей отмечается наличие кнопки Camera Control для управления камерой и более прочного стекла Ceramic Shield.