Пользователей призвали воздержаться от обновления Windows

Microsoft официально признала проблему в Windows 11 24H2, вызывающую блокировку обновления на ряде устройств. Об этом сообщает портал Neowin.

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Согласно источнику, при попытке установки обновления пользователи сталкиваются с ошибкой 0x80240069, сопровождающейся неожиданным завершением работы службы wuauserv. В результате процесс загрузки и установки либо не начинается, либо прерывается.

Первоначально Microsoft ограничивала распространение Windows 11 24H2 из-за проблем совместимости, однако текущая блокировка вызвана техническим сбоем в механизме обновлений, а не аппаратными ограничениями. Официальные расшифровки кодов ошибок Windows пока не содержат информации о коде 0x80240069. Известно, что проблема связана с патчем KB5055528, выпущенным 8 апреля 2025 года, и затрагивает системы, использующие Windows Server Update Services (WSUS) и SCCM.

На данный момент компания не предлагает обходного решения и ведет расследование, не уточняя сроков устранения неисправности. Пользователям рекомендуется воздержаться от попыток установки обновления 24H2 до появления исправлений со стороны Microsoft.