Google Pixel 10 порадует людей с чувствительными глазами

Google готовит значительное обновление для смартфонов Pixel 10, которое порадует пользователей с чувствительными глазами. По данным СМИ, серия Pixel 10, ожидаемая в августе, получит дисплеи с улучшенной частотой ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Этот параметр отвечает за регулировку яркости экрана путём быстрого включения и выключения подсветки. Низкая частота ШИМ может вызывать дискомфорт, головные боли и усталость глаз у некоторых пользователей.

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Новая технология позволит увеличить частоту ШИМ до уровня, сравнимого с топовыми китайскими смартфонами, такими как Honor 200 Pro (до 3840 Гц). Это сделает мерцание экрана практически незаметным, снижая нагрузку на зрение. Обновление особенно важно для тех, кто проводит много времени за смартфоном.

Кроме того, серия Pixel 10 будет работать на чипе Tensor G5, получит яркие OLED-дисплеи (6,3 дюйма для базовой модели) и, возможно, улучшенные камеры. Ожидается, что Google представит новинки на конференции I/O 2025 в мае, где также покажут Android 16.