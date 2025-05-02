В России резко подешевели все актуальные консоли кроме Steam Deck

Несмотря на санкции и прочие ограничения, поставки игровых консолей в Россию продолжаются через азиатские и ближневосточные каналы, а ценовая динамика указывает на снижение стоимости ряда популярных моделей. Об этом сообщает портал «Палач».

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Так, PlayStation 5 Slim без дисковода в мае предлагается на 1,8 тыс. руб. дешевле — за 46 тыс. руб. Версия с дисководом подешевела сильнее и продается за 49,5 тыс. руб. вместо 52,3 тыс. руб. в апреле. Отмечается, что PlayStation 5 Slim с дисководом впервые предлагается дешевле 50 тыс. руб.

Флагманская PlayStation 5 Pro подешевела на 2 тыс. руб. до 72,3 тыс. руб., а портативная PlayStation Portal — на 3,3 тыс. руб. до 23,3 тыс. руб.

Также подешевели, хоть и не так значительно, консоли Xbox Series X (до 59 тыс. руб.) и Xbox Series S на 512 ГБ и 1 ТБ — до 29,7 и 41 тыс. руб. соответственно.

Портативная Nintendo Switch OLED в апреле стоила 26,7 тыс. руб., а в мае предлагается уже за 23,3 тыс. руб. Более доступный Nintendo Switch Lite подешевел почти на 2 тыс. руб. — до 14,3 тыс. руб.

Эксперты считают, что снижение цен связано с предстоящим выходом Nintendo Switch 2 в июне.

При этом неожиданно подорожали консоли Steam Deck. За месяц цена на них выросла в пределах 3-7 тыс. руб. в зависимости от модели. Версия Steam Deck OLED с SSD на 512 ГБ остается одним из наиболее выгодных предложений — ее продают за 56,1 тыс. руб. вместо прежних 55,6 тыс. руб.