Суд в США признал, что Apple нарушила предписание по реформированию App Store

Американский суд постановил, что Apple нарушила решение, которое обязывало компанию улучшить конкуренцию на своей платформе App Store, разрешив разработчикам использовать альтернативные методы загрузки приложений и оплаты. Судья федерального суда в Калифорнии, Иванна Гонсалес Роджерс, установила, что Apple не выполнила предписание, выданное ранее по делу, инициированному Epic Games, создателем игры Fortnite.

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Судья выразила недовольство действиями Apple, подчеркнув, что попытки компании продолжать вмешиваться в конкуренцию неприемлемы. Она также указала, что Apple и один из ее руководителей, Алекс Роман, будут направлены к федеральным прокурорам для расследования возможного уголовного презрения к судебному решению. Роман был обвинен в предоставлении ложной информации относительно шагов, предпринятых Apple для выполнения предписания.

Компания Apple выразила несогласие с решением и заявила, что будет соблюдать указания суда, но намерена обжаловать решение. В свою очередь, глава Epic Games Тим Суини назвал решение суда важной победой для разработчиков и потребителей, так как оно обязывает Apple конкурировать с другими платежными сервисами.

Epic Games также сообщила, что планирует вернуть игру Fortnite в App Store, после того как Apple удалила аккаунт компании в 2020 году за использование альтернативных методов оплаты.