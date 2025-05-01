МКС пришлось уклоняться от космического мусора

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали из-за риска столкновения с космическим мусором. Об этом написала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

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«В 01:10 мск были включены двигатели корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров», — говорится в публикации.

Как уточняется, после маневра уклонения от космического мусора период обращения МКС занимает 92,89 мин. Наклонение орбиты при этом составило 51,66°, а ее средняя высота — 418,74 км.

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24 апреля орбиту станции тоже изменили. В 03:08 включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-30», они проработали 639,7 секунды, выдав импульс величиной 1,22 м/с. В «Роскосмосе» объяснили, что это приходится делать раз в несколько недель, чтобы поддерживать станцию на «рабочей» высоте в примерно 420 км над поверхностью Земли. В процессе полета МКС постепенно снижается.

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