Во Франции нашли древний кельтский меч со свастиками

Археологи из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) сделали сенсационную находку — два прекрасно сохранившихся кельтских меча железного века, один из которых оказался украшен свастиками. Артефакты были обнаружены в некрополе близ коммуны Крезье-ле-Нёф и датируются IV-III веками до нашей эры. Об открытии сообщается на сайте научного учреждения.

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Особый интерес исследователей вызвал короткий меч с богато украшенными ножнами из медного сплава. На его поверхности обнаружены полированные драгоценные камни, два из которых украшены свастичными узорами.

Как пояснил руководитель раскопок Винсент Жорж, в кельтской культуре этот символ не имел негативных ассоциаций, а был заимствован у средиземноморских народов и использовался как декоративный элемент.

Рентгеновский анализ выявил на клинке еще более интересные символы – круг и полумесяц, разделенные линией. По словам археологов, эта космологическая символика была широко распространена среди кельтских и этрусских мечей того периода.

Второй найденный меч значительно длиннее и, в отличие от парадного собрата, явно использовался в бою. На его ножнах сохранились кольца для крепления к поясу, а сам клинок имеет все признаки боевого оружия, вероятно, использовавшегося всадниками.

Раскопки в некрополе площадью 650 кв.м позволили обнаружить более 100 захоронений, хотя из-за высокой кислотности почвы костные останки не сохранились. Среди находок – многочисленные украшения из медного сплава, включая 18 брошей, одна из которых украшена полированным драгоценным камнем в позолоченной серебряной оправе.

Как отмечают исследователи, короткий меч со свастиками мог принадлежать военному предводителю и служить символом власти. Интересно, что период его создания совпадает со временем кельтских вторжений в Северную Италию и знаменитого разграбления Рима галлами в 387 году до н.э.

Находка проливает свет на материальную культуру и военные традиции кельтских племен железного века, демонстрируя их тесные культурные связи с другими народами Средиземноморья.