У ИИ Meta* появилось отдельное приложение для конкуренции с ChatGPT

Meta* запустила отдельное приложение Meta AI*, работающее на модели Llama 4*, чтобы бросить вызов лидерам рынка, таким как ChatGPT. Приложение, доступное в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, фокусируется на голосовом взаимодействии и “персонализации”. Оно интегрируется с платформами Meta*, включая Instagram*, Facebook*, WhatsApp* и Messenger*.

Llama 4* — это новейшая версия языковой модели Meta*, способной обрабатывать текст, изображения и другие данные для выполнения сложных задач, таких как ответы на вопросы или генерация контента. Приложение включает отдельную ленту для обмена промтами и поддерживает голосовые команды. Пользователи могут задавать вопросы, создавать изображения или получать персонализированные рекомендации, что и делает Meta AI* конкурентом Google Gemini и Grok от xAI.

Запуск состоялся на первом мероприятии LlamaCon* в Калифорнии, где Meta* подчеркнула амбиции в области ИИ. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что Meta AI* стремится стать самым используемым ИИ-ассистентом к концу 2025 года. Приложение уже доступно на Android и iOS.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена