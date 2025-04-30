Ученые работают над выращиванием кожи тираннозавра и созданием из нее сумок

Британские ученые пытаются вырастить кожу тираннозавра для того, чтобы запустить производство созданных из нее сумок премиум-класса. Об этом сообщили в западных СМИ.

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— Группа исследователей и биоинженеров (...) работает над созданием элитных клатчей и сумок из кожи (...) выращенной из окаменелых останков древнего хищника... стремится создать экологически устойчивую кожу, используя коллаген этого зверя, — передает телеканал NBC.

В частности, в материале, который сопровождался иллюстрациями, созданными искусственным интеллектом, говорилось, что в случае успеха ученые впервые осуществят выделку кожи вымершего животного.

В конце января ученые из Германии обнаружили сохранившийся череп древней нелетающей птицы Диатрима во время изучения окаменелостей, который ранее нашли в немецком регионе Гайзельталь — его возраст составляет около 45 миллионов лет.

Птица Диатрима была примерно 1,4 метра в длину, преимущественно обитала в тропических болотах древнего Гайзельталя. Примечательно, что в этом регионе до 1993 года активно добывали бурый уголь, он популярен среди археологов из-за богатой коллекции окаменелостей.

До этого южнокорейские ученые нашли на острове Кочжедо отпечатки стегозавра, что подтверждает их предыдущую теорию. О своей находке заявила группа исследователей во главе с профессором государственного педагогического университета Чинчжу Ким Гён Су.