Советский аппарат, запущенный к Венере 53 года назад, вернется после майских праздников

Падение на Землю космического аппарата, запущенного Советским Союзом на Венеру в 1972 году, ожидают специалисты 12-14 мая, предположительно, в южных районах нашей страны. О том, как получилось, что космический посланник так долго летал в межпланетном пространстве, а также где ожидается его «прибытие», «МК» рассказал ведущий инженер Института прикладной математики им. Келдыша Виктор ВОРОПАЕВ.

– Виктор Анатольевич, расскажите о возвращающемся аппарате, что с ним случилось в космосе?

– Этот объект, запущенный 27 марта 1972 года, был одним из космических аппаратов (КА) новой серии, направляемых к Венере. Он был разработан нашим предприятием, которое сегодня называется НПО им. Лавочкина. Первый аппарат (как раз тот, падения которого мы ожидаем после 12 мая этого года) постигла неудача, и он остался на околоземной орбите из-за того, что не сработала третья ступень ракеты-носителя. То есть, он мог бы стать «Венерой-8», если бы долетел до Венеры. В то время в Советском Союзе было не принято сообщать о неудачных космических запусках, поэтому оставшаяся на околоземной орбите автоматическая станция была переименована в «Космос-482».

Следующий аппарат-дублер был запущен 31 марта того же 1972 года (в те времена, как правило, аппараты всегда запускали парами, с промежутками в несколько дней – Авт.). Второй КА уже благополучно долетел до Венеры и стал первым в мире космическим аппаратом, который сел на ее поверхность.

Справка «МК». Аппарат «Венера-8» передал на Землю ценную информацию о температуре планеты Венера, которая оказалась около 500 градусов Цельсия, о давлении, – около 100 атмосфер. Освещённость на поверхности соответствовала освещенности на Земле в пасмурный день. Были также проведены первые определения характера пород планеты по содержанию в них естественных радиоактивных элементов (калия, урана, тория), как на этапе спуска, так и после посадки. Советские ученые сделали вывод, что по содержанию радиоактивных элементов и по их соотношению, венерианский грунт напоминает земные гранитные породы. Время активного существования станции на поверхности Венеры составило 50 минут 11 секунд. Программа полёта станции была полностью выполнена.

– А что же происходило с ее неудачливым собратом «Космосом-482»?

– Советские специалисты следили за его полетом. Поскольку станция пересекала радиационные пояса, было принято решение включить на ней приборы для исследования межпланетного пространства. Они поработали несколько месяцев. Основная часть станции сгорела в плотных слоях атмосферы в 1981 году, а ее спускаемый аппарат массой в полтонны спускался очень медленно и «дожил» до 2025 года.

– То есть, спускаемый аппарат, который должен был сесть на Венере, «решил вернуться»?

– Да, это очень плотный, жаропрочный титановый шар диаметром около метра, с различным вставками, например, из бериллия.

– Вы будете отслеживать место его возможного падения?

– Когда он был виден телескопами нашей оптической сети, мы его наблюдали. Сейчас он проходит над территорией России в дневное время, и мы его не видим. Но тем не менее, его отслеживают при помощи радиолокаторов, – данные публикуют американцы, а мы уточняем его траекторию своими измерениями. Сначала мы предполагали, что он упадет 10 мая. Сейчас прогноз, из-за спокойной атмосферы, смещается на 12-14 мая.

– А район предполагаемого падения известен?

– Точность прогноза сейчас – плюс-минус половина Земли. То есть, от 52 параллели северной широты до 52 параллели южной широты. Единственное, что мы можем предполагать: поскольку перицентр орбиты (точка орбиты небесного тела, ближайшая к телу, вокруг которого совершается движение - Авт.) находится в северном полушарии, то скорее всего, падение произойдет именно в северном полушарии. По этому поводу к нам уже обращались наши воронежские коллеги, ведь Воронежская область как раз расположена на 52 параллели северной широты.

– Москвичам беспокоиться не надо?

– Москва – это 56 параллель, нас не заденет это точно, а вот южанам надо опасаться, на всякий случай. Хотелось бы предупредить тех, кому повезет, и они увидят падающий с неба или уже упавший титановый шар: ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь его разобрать. В конструкции спускаемого аппарата сохраняются пиропатроны. Наверное, через 50 лет они не уже сработают, но на всякий случай, надо быть осторожными. Пиропатроны – это специальные устройства, которые предназначены для отделения крышки аппарата при приземлении. Не исключено, что при ударе о землю они могут сработать, потому что скорость падения объекта без парашюта будет огромной, – где-то 200 метров в секунду. Если кто-то увидит что-то подобное, надо первым делом вызывать МЧС или звонить нам, в ИПМ им. Келдыша.