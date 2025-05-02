Раскрыты характеристики и стоимость тонкого Samsung Galaxy S25 Edge

Масштабная утечка раскрыла ключевые характеристики, цены и официальные рендеры сверхтонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. Эти данные были опубликованы порталом WinFuture.

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Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440x3120 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, а задняя панель — Gorilla Glass Victus 2. Рамка устройства выполнена из титана, толщина корпуса составит всего 5,85 мм, а вес — 163 г.

За производительность Galaxy S25 Edge будет отвечать разогнанный чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. В смартфоне будет двойная камера: основная на 200 Мп и сверхширокоугольный модуль с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера тоже получит сенсор на 12 Мп.

Потенциальным недостатком смартфона может стать его аккумулятор емкостью всего 3900 мАч, что является самым низким показателем в серии смартфонов Galaxy S25. Среди прочих особенностей отмечается поддержка беспроводной зарядки, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, предустановленной One UI 7 на базе Android 15.

Согласно источнику, в продажу Samsung Galaxy S25 Edge поступит в двух модификациях: на 256 и 512 ГБ по цене в €1249 и €1369 соответственно (около 116 и 127 тыс. руб.). Презентация новинки ожидается 13 мая.