Samsung отложила выпуск обновления с улучшением работы камер для Galaxy S25

Компания Samsung отложила крупное майское обновление программного обеспечения для серии смартфонов Galaxy S25. Изначально ожидалось, что этот апдейт привнесет значительные улучшения в работу камер и общую производительность устройств. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Alfaturk из соцсети X (ранее Twitter). По его данным, вместо обещанных масштабных изменений в мае может выйти только стандартный патч безопасности.

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Ранние слухи указывали на серьезные улучшения для камер Galaxy S25, направленные на повышение четкости фотографий и качества видео, а также на общую оптимизацию системы. Тем не менее, утечка от Alfaturk свидетельствует о том, что Samsung изменила планы, и майский релиз, скорее всего, ограничится лишь обновлением безопасности.

Подтверждением этих изменений служит новая сборка прошивки. В ней обозначения «U2» и «DB» в загрузчике и младшей версии заменены на «S3» и «DA», что указывает на минорное обновление, а не на крупный пакет функций. Хотя базовые приложения, такие как системный лаунчер и камера, возможно, получат небольшие обновления, основные улучшения пока отложены из-за неуказанных проблем, выявленных в ходе тестирования.

Сообщения пользователей в соцсети X показали смешанную реакцию на перенос. Некоторые разочарованы им, а другие выразили доверие Samsung и надеются, что компания потратит время на полировку апдейта для более стабильного релиза в будущем.

Хотя смартфоны Galaxy S25 уже обладают впечатляющими характеристиками, включая передовые камеры (до 200 Мп в версии Ultra) и функции Galaxy AI, ожидавшееся обновление могло бы дополнительно расширить их возможности, например, в области обработки фото с помощью Photo Assist, считают в GizmoChina.