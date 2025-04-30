Ученые предложили протокол для возвращение ферм на земли Чернобыля

Спустя почти четыре десятилетия после катастрофы на Чернобыльской АЭС, земли вокруг реактора могут вновь стать сельскохозяйственными. Новый протокол, разработанный учеными, подтверждает безопасность части территорий для выращивания культур. Об этом сообщает издание Phys.org.

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В 1986 году взрыв на Чернобыльской АЭС привел к выбросу радиоактивных веществ, из-за чего обширные территории были признаны непригодными для жизни и земледелия. Однако многолетние исследования под руководством ученых из Украинского института сельскохозяйственной радиологии, показали, что уровень радиации в некоторых зонах снизился до безопасных значений, соответствующих украинским нормам.

Протокол предлагает методику оценки земель, включая замеры радиации и анализ почвы, чтобы убедиться, что продукты будут безопасны для потребления. Несмотря на научные выводы, местные жители выражают скептицизм, опасаясь стигмы, связанной с Чернобылем. Ученые подчеркивают, что строгий контроль качества продукции поможет преодолеть эти барьеры.