Спущено на воду крупнейшее в мире электросудно

Компания Incat из Тасмании (австралийский штат) спустила на воду паром Hull096, крупнейшее в мире электросудно. Его длина составляет 130 м, вместимость — 2 100 пассажиров и 225 транспортных средств. Об этом пишет The Guardian.

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Пассажирское судно оснащено более чем 250-тонными аккумуляторами и имеет более 40 мегаватт-часов мощности, что в четыре раза больше, чем у любой предыдущей морской установки.

«Мы строим ведущие в мире суда здесь, в Тасмании, уже более четырех десятилетий, и Hull 096 — самый амбициозный, самый сложный и самый важный проект, который мы когда-либо реализовывали», — отметил председатель Incat Роберт Клиффорд.

Incat надеется построить «как можно больше судов для мирового рынка, как здесь, в Австралии, так и за рубежом», уточнил бизнесмен.

Паром предназначен для курсирования между Буэнос-Айресом и Уругваем, пояснили в компании.