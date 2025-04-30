В X появится новая функция для платных пользователей

Платформа X (ранее Twitter) начала предоставлять возможность загружать видео в разрешении 4K избранным авторам контента. Этот шаг направлен на повышение вовлеченности пользователей и удержание их от перехода на другие платформы, такие как YouTube или Vimeo. Вскоре эта функция станет доступна всем платным подписчикам платформы. Об этом сообщает издание TechCrunch.

© Газета.Ru

До настоящего момента платным подписчикам была доступна загрузка видео в разрешении 1080p, объемом до 8 ГБ и продолжительностью около трех часов. Вероятно, с изменением ограничения по разрешению, X пересмотрит и ограничения по размеру файлов и продолжительности видео.

С момента приобретения компании Илоном Маском платформа X активно стремится стимулировать пользователей к публикации большего количества видеоконтента, постепенно увеличивая лимиты на загрузку для подписчиков, отметили в TechCrunch.

Также в издании обратили внимание на то, что прежде в этом году платформа запустила отдельную ленту для вертикальных видео. Так компания пыталась привлечь новых пользователей на фоне проблем TikTok в США.

Ранее выяснилось, что бывший топ-менеджер TikTok стал главой одного из популярнейших сервисов Apple.