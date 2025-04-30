Доминирование Google пошатнулось

Доля Google на мировом поисковом рынке упала ниже 90%. Об этом сообщает немецкая веб-платформа Tuta.com.

По данным сайта, подобная ситуация наблюдалась десять лет назад, и теперь эффект может оказаться долгосрочным.

Учитывая масштабы деятельности Google, каждый процентный пункт в статистике соответствует более чем 50 млн пользователей, и потери доли компании на поисковом рынке равнозначны тому, что от её сервисов отказываются десятки миллионов человек по всему миру. Есть мнение, что для пользователей интернета всё большее значение приобретает вопрос конфиденциальности — немецкая поисковая служба Ecosia сообщила о росте аудитории на 250% с конца 2024 года.

В прошлом году федеральный суд США официально признал Google монополистом в области поисковых систем. Незаконными были признаны действия компании, которая платила своим партнёрам, в том числе Apple и Mozilla, за выбор Google в своих продуктах как поисковой системы по умолчанию, сообщает 3dnews.ru.

Ранее сообщалось, что Япония предписала Google прекратить навязывание своих приложений.