На Карибах нашли следы давно исчезнувших хищников

В Доминиканской Республике обнаружены окаменелости вымершего наземного хищника — представителя группы крокодиломорфов, известных как себециды. Это первая достоверная находка таких животных за пределами Южной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Возраст останков оценивается в 4,5-7 миллионов лет. Анализ костей и зубов показал, что животное было хищником и занимало вершину пищевой цепи. Новое открытие позволяет пересмотреть представления о древней фауне Карибского региона.

Себециды — это наземные крокодиломорфы с острыми зубами и прямыми конечностями. На материке они вымерли около 10 миллионов лет назад. Однако на островах, как теперь выясняется, они могли сохраняться дольше — как минимум до конца миоцена. Исследователи предполагают, что хищники попали в Карибский бассейн по временной суше или цепочке островов между Южной Америкой и Антильскими островами.

Авторы считают, что исчезновение себецидов повлияло на структуру островных экосистем. После их исчезновения на Карибах исчезли крупные наземные хищники, и их место заняли птицы и рептилии.