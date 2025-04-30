Как редкое погодное явление вызвало массовый блэкаут в Европе

Испания, Португалия и южная Франция по большей части восстановились после массовых перебоев с электричеством, случившихся в понедельник. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеза точную причину блэкаута еще предстоит выяснить, но есть одна гипотеза, которая объясняет произошедшее лучше других. Портал sciencealert.com рассказал о том, как погода вызывает катастрофические атмосферные вибрации.

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Погода и электричество

Погода — крупная причина неполадок в электросети. По факту, погода может влиять на работу электрической инфраструктуры множеством способов. Циклоны способны повреждать линии электропередач, тепловые волны перегружают сеть, а лесные пожары уничтожают подстанции.

Помимо этого, сильный ветер может заставить линии электропередач вибрировать. Для таких вибраций характерна либо высокая амплитуда и низкая частота, либо наоборот, низкая амплитуда и высокая частота. И для операторов сети эти вибрации представляют серьезную проблему: они способны повысить нагрузку на инфраструктуру, что потенциально может привести к блэкауту.

Что такое «индуцируемая атмосферная вибрация»

Вибрации в линиях электропередач также могут возникнуть по причине экстремальных перепадов температуры или воздушного давления. Именно этот фактор называется одной из вероятных причин массового блэкаута на Пиренейском полуострове.

Португальский оператор электросетей REN в комментарии изданию The Guardian заявил, что на высоковольтных линиях электропередач из-за сильных перепадов температур возникли аномальные вибрации. А они, в свою очередь, вызвали ошибки синхронизации между электрическими сетями, что привело к последовательным перебоям с электричеством в Европе.

Наука уже достаточно давно знает о феномене атмосферных вибраций. Если не сильно вдаваться в научные подробности, так называют волнообразные движения или осцилляции в атмосфере, вызванные внезапными переменами в температуре или давлении. Они могут возникать из-за жары, масштабных выбросов энергии (взрывов или лесных пожаров), а также в результате интенсивных погодных явлений.

Когда часть поверхности Земли быстро нагревается, воздух над ней тоже становится теплее — и, как следствие, легче. Поднимающийся теплый воздух создает дисбаланс в давлении между собой и более прохладным, плотным окружающим воздухом. Атмосфера реагирует на этот дисбаланс, генерируя волны, похожие на водную рябь.

Атмосферные волны способны преодолевать большие дистанции, и, в некоторых случаях, взаимодействовать с электрической инфраструктурой — особенно высоковольтными линиями электропередач. Иногда эти волны также называют гравитационными волнами, термальными осцилляциями или акустическими-гравитационными волнами.

Примечательно, что этот эффект вызывают не столько высокие температуры, сколько скорость и неравномерность перепада температур в регионе. Именно это приводит атмосферу в движение и заставляет линии электропередач вибрировать, хотя пока нельзя сказать, что именно данный феномен виноват в европейском блэкауте.