Ученые заявили об ускоренном таянии вечной мерзлоты в Сибири

Алиса Селезнёва

Повышение температуры все сильнее сказывается на Восточной Сибири, где фиксируется быстрое таяние вечной мерзлоты, меняется ландшафт, выделаются парниковые газы и возникает угроза эпидемий. Об этом пишет Phys.org.

Ученые заявили об ускоренном таянии вечной мерзлоты в Сибири
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Ученые фиксируют появление на территории Якутии на Дальнем Востоке небольших холмиков, называемых на якутском языке «быларами».

«Вершины этих образований устойчивы. Проседает пространство между холмами. Из-за изменения климата лед тает быстрее», - пояснил заведующий климатической лабораторией Северо-Восточного федерального университета в Якутске Никита Тананаев.

По его словам, за последние 30 лет температура в Якутии выросла на «1,5 градуса», а в некоторых районах и на два.

При этом характерные холмики появляются уже и в городской застройке. По словам одного из жителей поселка Чурапча, расположенного примерно в 135 километрах от Якутска, на его участке насчитывается уже около 20 «быларов». При этом еще 40 лет назад здесь была взлетно-посадочная полоса, утверждает Иннокентий Посельский.

Таяние вечной мерзлоты влияет не только на почву, но и на дома, построенные в регионе. Из-за потепления стены некоторых зданий проседают и трескаются. Также изменение климата и разрушение льда приводит к тому, что атмосферу выбрасывается все больше углекислого газа и метана, которые ранее были скованы мерзлотой.

«Это создает порочный круг, поскольку газы усугубляют изменение климата и, в свою очередь, приводят к еще большему таянию вечной мерзлоты», - отмечается в статье.

Ученые также предупреждают, что помимо воздействия на климат, таяние вечной мерзлоты несет и опасность для здоровья, поскольку может привести к распространению бактерий и вирусов. Так, в 2016 году ребенок умер от сибирской язвы. При этом вспышки этого заболевания не было в регионе 75 лет.

Ранее исследователь из Центра гидрологии и гидравлики Высшего университета города Сан-Андрес Эдсон Рамирес Родригес заявил о том, что из-за глобального потепления боливийские ледники теряют около 4 сантиметров льда в день и порядка метра снега в месяц. Они могут полностью исчезнут в течение 20 лет.

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