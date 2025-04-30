Ученые заявили об ускоренном таянии вечной мерзлоты в Сибири

Повышение температуры все сильнее сказывается на Восточной Сибири, где фиксируется быстрое таяние вечной мерзлоты, меняется ландшафт, выделаются парниковые газы и возникает угроза эпидемий. Об этом пишет Phys.org.

Ученые фиксируют появление на территории Якутии на Дальнем Востоке небольших холмиков, называемых на якутском языке «быларами».

«Вершины этих образований устойчивы. Проседает пространство между холмами. Из-за изменения климата лед тает быстрее», - пояснил заведующий климатической лабораторией Северо-Восточного федерального университета в Якутске Никита Тананаев.

По его словам, за последние 30 лет температура в Якутии выросла на «1,5 градуса», а в некоторых районах и на два.

При этом характерные холмики появляются уже и в городской застройке. По словам одного из жителей поселка Чурапча, расположенного примерно в 135 километрах от Якутска, на его участке насчитывается уже около 20 «быларов». При этом еще 40 лет назад здесь была взлетно-посадочная полоса, утверждает Иннокентий Посельский.

Таяние вечной мерзлоты влияет не только на почву, но и на дома, построенные в регионе. Из-за потепления стены некоторых зданий проседают и трескаются. Также изменение климата и разрушение льда приводит к тому, что атмосферу выбрасывается все больше углекислого газа и метана, которые ранее были скованы мерзлотой.

«Это создает порочный круг, поскольку газы усугубляют изменение климата и, в свою очередь, приводят к еще большему таянию вечной мерзлоты», - отмечается в статье.

Ученые также предупреждают, что помимо воздействия на климат, таяние вечной мерзлоты несет и опасность для здоровья, поскольку может привести к распространению бактерий и вирусов. Так, в 2016 году ребенок умер от сибирской язвы. При этом вспышки этого заболевания не было в регионе 75 лет.

Ранее исследователь из Центра гидрологии и гидравлики Высшего университета города Сан-Андрес Эдсон Рамирес Родригес заявил о том, что из-за глобального потепления боливийские ледники теряют около 4 сантиметров льда в день и порядка метра снега в месяц. Они могут полностью исчезнут в течение 20 лет.