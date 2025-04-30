Огромное звездное облако обнаружили рядом с Солнечной системой

Международной команде ученых из Университета Рутгерса удалось обнаружить одну из крупнейших одиночных структур в небе. Речь идет о потенциально звездообразующем облаке, которое находится всего в 300 световых годах от Земли, следует из материала, опубликованного в журнале Nature Astronomy.

Недавно обнаруженное облако, получившее имя «Эос» в честь древнегреческой богини утренней зари, состоит преимущественно из молекулярного водорода — ключевого компонента, из которого формируются звезды и планеты. Это открытие стало первым случаем, когда молекулярное облако было обнаружено с помощью излучения в длинноволновой части ультрафиолетового диапазона электромагнитного спектра.

Обычно молекулярные облака обнаруживают по излучению угарного газа (CO) в радиодиапазоне или инфракрасном свете. Однако группа исследователей под руководством Блейксели Беркхарт разработала новый метод поиска молекулярного водорода в дальнем ультрафиолете. Он основан на наблюдении флуоресценции, и он позволил обнаружить молекулярные облака там, где другие методы не смогли бы их найти.

Сведения были получены с использованием спектрографа FIMS-SPEAR, установленного на борту южнокорейского спутника STSAT-1. Хотя эти данные были опубликованы в открытом доступе только в 2023 году, они уже стали причиной сенсационного открытия.

«Эос» — это облако, которое расположено на границе так называемого Локального пузыря. Это огромная область разреженного газа, окружающая нашу Солнечную систему. По оценкам специалистов, масса этого облака составляет примерно 3400 масс Солнца. Его видимый размер на небе сопоставим с 40 диаметрами Луны. Ученые предполагают, что через шесть миллионов лет это облако полностью испарится.

Ранее издание Apnews.com со ссылкой на новое исследование ученых, опубликованное в Nature Sustainability, сообщило, что изменение климата вызывает различные проблемы на Земле, и в скором времени оно создаст беспорядок и на орбите вокруг планеты.