Ученые обнаружили сдерживающую супервулкан в США «крышку»

Ученые из Университета Райса (США) обнаружили магматическую «крышку», которая удерживает супервулкан в Йеллоустоуне от извержения. Об этом сообщает ScienceAlert.

Супервулкан в Йеллоустоуне (Йеллоустонская кальдера) представляет собой регион значительной геологической активности, расположенный под Йеллоустонским национальным парком, в северо-западной части США. На поверхности эту активность можно заметить в виде горячих источников и гейзеров, а также почувствовать в формате периодических подземных толчков.

Исследователи из Университета Райса считают, что им удалось «разгадать загадку» таинственного подземного резервуара магмы под Йеллоустоуном. Геологи заявляют, что речь идет о глубокой магматической «крышке», которая удерживает под землей высокое давление и температуру вулканической системы.

Согласно созданным учеными моделям, эта «крышка» находится на глубине от 3,5 до четырех километров под северо-восточной частью Йеллоустонской кальдеры. Похоже, что она регулярно выпускает небольшие струи газа, сдерживая извержение.

Ученые сравнивают этот эффект с равномерным дыханием, как если бы вулкан мирно спал. Если бы в «горле» супервулкана было достаточно воздуха, то в какой-то момент мог бы раздаться «взрывной храп».

Однако магматическая «крышка» работает как аппарат СИПАП-терапии (он поддерживает постоянное положительное давление воздуха в дыхательных путях), поддерживая внутреннее давление относительно стабильным, что позволяет супервулкану спать «довольно спокойно».

«В течение десятилетий мы знали, что под Йеллоустоуном есть магма, но точная глубина и структура ее верхней границы были большим вопросом. Мы обнаружили, что этот резервуар не закрылся - он находится там уже пару миллионов лет, но он все еще динамичен», - рассказал ученый-геолог из Университета Райса Брэндон Шмандт.

Исследователи считают, что в земной коре, прямо под северо-восточной частью Йеллоустонской кальдеры, находится магматический резервуар. Однако насколько глубоко залегает этот резервуар и сколько магмы он содержит, все еще остается предметом споров. Из-за этого трудно прогнозировать, что случится с супервулканом в будущем.

Команда Шмандта разработала новый метод картирования земной коры в этом районе путем отправки сейсмических волн в грунт с помощью вибрирующего грузовика. Благодаря этому ученые смогли увидеть, как вибрации распространяются через слои горных пород, и создать модель этих слоев.

Ученые пришли к выводу, что на устойчивость опасных вулканических систем сильное влияние оказывает глубина залегания верхней магмы и выделение летучих веществ. Из моделей Шмандта и его коллег следует, что половина магматической «крышки» занята пузырьками летучих материалов. «Крышка» выпускает небольшую часть газов, поддерживая общее давление ниже относительно стабильного. Как отмечает ScienceAlert, по мнению ученых, система эффективно выбрасывает газ через трещины и каналы между минеральными кристаллами.