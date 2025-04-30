В РАН прокомментировали сообщения о «внеочередном» лунном затмении

Астрофизики РАН прокомментировали сообщения о "внеочередном" лунном затмении
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук прокомментировали появившиеся в интернете утверждения, что 5 мая жители РФ смогут увидеть лунное затмение.
Эксперты сообщили, что во время первой четверти фазы Луны затмения не происходят. Лунное затмение предполагает, что на спутник падает тень от Земли, что возможно только в полнолуние, когда Земля находится между Луной и Солнцем.
Солнечные затмения по той же причине возможны только в новолуние, заявили астрофизики.
Полное лунное затмение можно было увидеть 14 марта, а следующее произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Его будет видно по всей территории страны.
Современные знания астрономии позволяют предсказывать затмения, которые произойдут в ближайшие тысячелетия, с точностью до секунды, сказали астрофизики.