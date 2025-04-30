В РАН прокомментировали сообщения о «внеочередном» лунном затмении

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук прокомментировали появившиеся в интернете утверждения, что 5 мая жители РФ смогут увидеть лунное затмение.

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Эксперты сообщили, что во время первой четверти фазы Луны затмения не происходят. Лунное затмение предполагает, что на спутник падает тень от Земли, что возможно только в полнолуние, когда Земля находится между Луной и Солнцем.

Солнечные затмения по той же причине возможны только в новолуние, заявили астрофизики.

Полное лунное затмение можно было увидеть 14 марта, а следующее произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Его будет видно по всей территории страны.

Современные знания астрономии позволяют предсказывать затмения, которые произойдут в ближайшие тысячелетия, с точностью до секунды, сказали астрофизики.