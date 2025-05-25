От какой слежки не защищает режим инкогнито в браузере?

Режим инкогнито, частный интернет-серфинг и прочие режимы безопасности, которые предлагают многие современные браузеры, действительно помогают защищать приватную информацию — но работают не так, как думает большинство пользователей. Портал howtogeek.com рассказал, от чьего наблюдения не спасает режим инкогнито.

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Другие пользователи локальной сети

Трафик, исходящий от вашего ПК в Интернет, неизбежно проходит через сетевой роутер, который, в свою очередь, подключен к внешней сети — или WAN. Проблема в том, что роутер не может выполнять свою задачу, не зная, куда направляется каждый пакет. А это означает, что любой, кто может вытащить логи из роутера или мониторить трафик локальной сети в реальном времени, знает, какие сайты открывает каждый специфический компьютер.

Провайдер интернет-услуг

Интернет — сеть, состоящая из мириады мелких сетей. А провайдер выполняет роль своего рода «большого» роутера: он объединяет тысячи компьютеров в единую сеть. Поэтому, как и в случае с обычной локальной сетью, оператор связи прекрасно знает, какими ресурсами пользуются подключенные к нему ПК. При этом провайдер не может знать наверняка, какое именно устройство использовалось для просмотра сайта — он видит лишь трафик роутера.

Вредоносные программы

В Интернете можно подцепить множество различных типов вредоносных программ, в том числе те, что следят за активностью зараженного компьютера. Они способны мониторить интернет-трафик, делать снимки экрана и записывать любые нажатия на клавиши, после чего удобно сортировать эту информацию по времени и отправлять данные злоумышленнику. После этого создатель вируса может делать с информацией что угодно, от кражи личности до шантажа. Режим инкогнито от этого не спасет.

Образовательные учреждения и работодатели

Хотя локальная сеть в школе, университете или на рабочем месте может быть более крупной и комплексной, чем домашняя, к ней применяются те же принципы безопасности и логистики. Системный администратор видит все сайты, к которым подключаются компьютеры в сети. В большинстве учреждений, где сеть настроена как положено, администраторы заранее блокируют ряд сайтов, таких как социальные сети. Причем это актуально вне зависимости от того, какое устройство вы используете: рабочий ПК или смартфон, подключенный к Wi-Fi.

Вебсайты

Основное предназначение режима инкогнито — предотвратить слежку за пользователем со стороны сайтов путем блокировки самых распространенных методов отслеживания трафика. Преимущественно с помощью удаления всех временных записей о визите после завершения сессии. Но если посетить какой-либо сайт в режиме инкогнито и ввести данные учетной записи, то, очевидно, страница сразу поймет, кто вы.

Расширения браузера

Расширения для браузеров и так не отличаются большой надежностью в плане защиты данных, но те, что мониторят сайты и общаются со сторонним сервером, в принципе игнорируют режим инкогнито. Если вы всерьез беспокоитесь о приватности, то расширениями лучше не пользоваться вообще, или как минимум внимательно изучать их функционал перед установкой.