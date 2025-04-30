Logitech подняла цены на свои устройства из-за американских пошлин

Газета.Ru

Швейцарская компания Logitech, специализирующаяся на производстве компьютерной периферии, объявила о повышении цен на свою продукцию в США в связи с увеличением импортных пошлин, введенных администрацией Трампа. Об этом сообщает The Verge.

Logitech подняла цены на свои устройства
© globallookpress.com

Финансовый директор компании Маттео Анверса отметил, что стоимость отдельных продуктов осталась неизменной, однако ряд товаров «подорожал на двузначное число процентов». В то же время некоторые устройства попали в промежуточную категорию, где рост цен оказался менее значительным.

При этом изменения цен стали заметны еще до подтверждения компанией, во второй половине апреля. Как заметил YouTube-блогер Кэмерон Догерти, стоимость ряда популярных устройств Logitech выросла до 25%. Например, флагманская мышь MX Master 3S теперь стоит $120 вместо прежних $100, а клавиатура Pro X TKL — $220 вместо $200. В ряде случаев цены остались прежними, а некоторые товары даже подешевели.

Подобные изменения затронули и других производителей. Ранее компания Anker скорректировала стоимость 127 позиций на платформе Amazon, увеличив их среднюю цену на 18%. Эксперты считают, что корректировка цен на периферийные устройства может повлиять на поведение потребителей и структуру рынка в ближайшие месяцы.

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