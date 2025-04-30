Logitech подняла цены на свои устройства

Швейцарская компания Logitech, специализирующаяся на производстве компьютерной периферии, объявила о повышении цен на свою продукцию в США в связи с увеличением импортных пошлин, введенных администрацией Трампа. Об этом сообщает The Verge.

Финансовый директор компании Маттео Анверса отметил, что стоимость отдельных продуктов осталась неизменной, однако ряд товаров «подорожал на двузначное число процентов». В то же время некоторые устройства попали в промежуточную категорию, где рост цен оказался менее значительным.

При этом изменения цен стали заметны еще до подтверждения компанией, во второй половине апреля. Как заметил YouTube-блогер Кэмерон Догерти, стоимость ряда популярных устройств Logitech выросла до 25%. Например, флагманская мышь MX Master 3S теперь стоит $120 вместо прежних $100, а клавиатура Pro X TKL — $220 вместо $200. В ряде случаев цены остались прежними, а некоторые товары даже подешевели.

Подобные изменения затронули и других производителей. Ранее компания Anker скорректировала стоимость 127 позиций на платформе Amazon, увеличив их среднюю цену на 18%. Эксперты считают, что корректировка цен на периферийные устройства может повлиять на поведение потребителей и структуру рынка в ближайшие месяцы.